الجزائر و"العمل الدولية" تبحثان سبل تجسيد برامج تعاون ذات بعد إقليمي وقاري

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع مدير منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما عبر تجسيد برامج تعاون ذات بعد إقليمي وقاري.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، مساء الإثنين بمقر الخارجية الجزائرية، بالجزائر العاصمة، للمسؤول الأممي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده المطلق لجيلبرت هونجبو، باعتباره أول مسؤول إفريقي يتولى منصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وهو الدعم الذي يندرج في إطار الحرص الدائم لبلاده على تعزيز التمثيل الأفريقي بالمنظمات الدولية، والتأثير القاري على عملية صنع القرار الدولي بما يخدم مصالح الدول والشعوب الإفريقية.