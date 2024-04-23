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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الخضار المشكل

خضار
خضار

تقدم الشيف سالى فؤاد طريقة بسيطة لتحضير خضار مشكل بمذاق لا يقاوم وشكل شهي، كما أنها تعتبر وجبة غذائية متكاملة تتميز بالعديد من الفوائد الصحية.

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المكونات لعمل خضار مشكل

مجموعة من الخضراوات المشكلة حسب الرغبة (مثل الجزر، القرنبيط، البروكلي، البازلاء الخضراء، الفلفل الأحمر، البصل، الكوسا، البطاطس)
زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
توابل اختيارية (مثل الثوم المهروس، البابريكا، الكمون، الزعتر)

الطريقة لعمل الخضار المشكل

قبل البدء، قومي بتنظيف وتقطيع الخضراوات. 

قومي بتقطيعها إلى قطع متساوية ومناسبة للشواء أو الشوي في الفرن. يمكنك تقطيعها إلى أصابع أو شرائح أو قطع صغيرة حسب الرغبة.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في وعاء كبير، قومي بتخليط الخضراوات المقطعة مع الزيت الزيتون والتوابل المختارة والملح والفلفل. تأكدي من تغطية الخضراوات بالتوابل والزيت بشكل متساوٍ.

قومي بوضع الخضراوات المشكلة على صينية خبز مبطنة بورق الخبز أو وضعها في صينية شواء مدهونة بقليل من الزيت.

ضعي الصينية في الفرن المسخن واتركيها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة. تحتاج الخضراوات إلى أن تصبح طرية وذهبية من الخارج.

بمجرد أن تنضج الخضراوات، قومي بإخراجها من الفرن واتركيها تبرد لبضع دقائق قبل التقديم.

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