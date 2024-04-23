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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وول ستريت تتعافى وارتفاع داو جونز 200 نقطة وخروج S&P500 من دائرة الخسارة

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تداولات وول ستريت، لتتعافى بعد أسبوع صعب، مع انتعاش أسهم التكنولوجيا وتضاؤل التوترات في الشرق الأوسط، في وقت يتطلع التجار أيضاً إلى الإعلان عن أرباح كبيرة للشركات هذا الأسبوع.

أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بأكثر من 200 نقطة، وتوقف مؤشر S&P 500 عن خسارة استمرت 6 أيام مع انتعاش قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500  بنسبة 0.87%.

 وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 340 نقطة أو 0.67%. وأغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنحو  1.11%، فيما يتجه كل من مؤشري S&P 500 وNasdaq لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ستة أيام.

وبعد فترة محبطة، استعادت صانعة الرقائق والذكاء الاصطناعي Nvidia وهجها، وارتفع سهم الشركة العملاقة بنسبة 4%، منتعشاً من عمليات بيع بلغت حوالي 14% وأسوأ أسبوع لهل منذ سبتمبر2022.

 كما انتعشت أسهم Arm Holdings أكثر من 6% .

وانخفضت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 1% بعد أن قالت إيران إنها لن تصعد الصراع مع إسرائيل. وكان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن ارتفاع أسعار النفط قد يسهم في التضخم، مما دفع الفدرالي الأميركي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

في السياق، قال استراتيجي العملات العالمية وأسعار الفائدة في ماكواري تيري ويزمان: "من المحتمل أن تكون هناك ديناميكيتان وراء النغمة الأفضل في أسواق الأسهم العالمية: انخفاض أسعار الذهب والنفط، واستقرار الدولار الأميركي بدلاً من الارتفاع. فمن ناحية، تلاشى القلق بشأن انتشار حرب إقليمية في الشرق الأوسط. ربما يكون التحرك بعيداً عن حريق أوسع نطاقاً، والعودة إلى حرب الظل، هو السبب وراء ارتفاع عائدات السندات الأميركية اليوم.

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