تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 أبريل

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 ، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر.
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي:
الطماطم 6 جنيهات للكيلو
البطاطس 12 جنيها للكيلو
الخيار7 جنيهات
البصل 12 جنيها
الكوسة 6 جنيهات
الباذنجان 7 جنيهات
الفلفل الرومي 13 جنيها
الملوخية 10 جنيات
الفاصوليا 11 جنيها
بسلة 20 جنيها
بامية 60 جنيها
قلقاس 21 جنيها
لفت 4 جنيهات
ثوم 35 جنيها
وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء كالتالي:
الجوافة 16 جنيها
البرتقال 18 جنيها
يوسفي 12 جنيها
البلح 60 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
رمان 22 جنيها
خوخ 27 جنيها