تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 أبريل

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 ، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر.

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي:

الطماطم 6 جنيهات للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

الخيار7 جنيهات

البصل 12 جنيها

الكوسة 6 جنيهات

الباذنجان 7 جنيهات

الفلفل الرومي 13 جنيها

الملوخية 10 جنيات

الفاصوليا 11 جنيها

بسلة 20 جنيها

بامية 60 جنيها

قلقاس 21 جنيها

لفت 4 جنيهات

ثوم 35 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء كالتالي:

الجوافة 16 جنيها

البرتقال 18 جنيها

يوسفي 12 جنيها

البلح 60 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

رمان 22 جنيها

خوخ 27 جنيها