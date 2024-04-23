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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 أبريل

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 ، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر. 

وجاءت أسعار الخضراوات  اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي:

 

الطماطم 6 جنيهات للكيلو

 

البطاطس 12 جنيها للكيلو

 

الخيار7  جنيهات

 

البصل 12 جنيها

 

الكوسة 6 جنيهات 

 

الباذنجان 7 جنيهات

 

الفلفل الرومي 13 جنيها

 

الملوخية 10 جنيات

 

الفاصوليا 11  جنيها

 

 

بسلة 20 جنيها

 

بامية 60 جنيها

 

قلقاس 21 جنيها 

 

 

لفت 4 جنيهات 

 

 

ثوم 35 جنيها

 

وجاءت أسعار الفاكهة  اليوم الثلاثاء كالتالي:

 

الجوافة 16   جنيها

 

البرتقال 18  جنيها

 

يوسفي 12 جنيها 

 

البلح 60 جنيها 

 

الفراولة 10  جنيهات

 

رمان 22 جنيها

 

 

خوخ 27 جنيها

 

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