مطار دبي يعلن عودة العمليات التشغيلية بالكامل إلى مسارها الطبيعي

أعلنت "مطارات دبي"، اليوم الثلاثاء، إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي.

وجاء ذلك بعد الجهود كبيرة التي بذلت للحد من تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات، والتي تُعدّ الأشدّ غزارةً منذ 75 عاماً.

وبدوره ، أكد الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي" بول غريفيث، أنه تم التمكن من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.

وقال غريفيث، أنه مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع المرافق والقوة العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها.

وتم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى، لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات وتعزيز القوى العاملة وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم.