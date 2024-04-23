محافظ الدقهلية: إزالة الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين بالمدن

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن أعمال الحملات المكثفة من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية مستمرة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.



وقد أوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق احياء شرق وغرب المنصورة ومركز ومدينة بني عبيد وتم التحفظ علي الاعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع ،احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة و هاني احمد رئيس رئيس مركز ومدينة بني عبيد وفريق عمل الإعلانات والاشغالات برئاسة احياء شرق وغرب المنصورة ورئاسة مجلس بني عبيد وقوات الشرطة.



ويذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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