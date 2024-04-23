تونس تتعرض لأمطار رعدية غزيرة | تفاصيل

توقعت الأرصاد التونسية أن تشهد البلاد ، بداية من اليوم الثلاثاء ، تقلبات جوية في مختلف المناطق الغربية للوسط والشمالي لتشمل تدريجيًا المناطق الشرقية.

وقال معهد الرصد الجوي في بيان له : بداية من يوم الثلاثاء سيكون الوضع الجوي في تونس ملائمًا لنزول أمطار غزيرة ورعدية وستتواصل يوم الأربعاء وتشمل عدة ولايات مع تساقط البرد بأماكن محدودة.



وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إنه من المنتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الثلاثاء ملائمًا لنزول أمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والشمال، ثم تشمل تدريجيًا المناطق الشرقية آخر النهار وأثناء الليل.

وأشار إلى أنّ "نزول الأمطار سيتواصل يوم الأربعاء 24 أبريل بالشمال والوسط ومحليًا الجنوب"، مشيرًا إلى أنّ الأمطار ستكون مؤقتًا رعدية ومحليًا غزيرة بولايات سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وبجهة الساحل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترًا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خاصة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة ولا تتعدّى 10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 19 و24 درجة بالجنوب.