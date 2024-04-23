الأصناف المتميزة من نخيل البرحي والمجدول.. ندوة إرشادية بالمركزي للنخيل

ينظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة إرشادية عن الأصناف المتميزة من نخيل البرحي والمجدول بفرع المعمل المركزي للنخيل بالمنيا.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.



وفي هذا الإطار قال الدكتور عز الدين جاد اللة مدير المعمل المركزي للنخيل

ان هذة الندوة اقيمت بأحد المزارع المتميزة المزروعه بصنفي البرحي والمجدول بمركز مطاي وذلك ضمن سلسة الندوات الأرشادية التي ينظمها المعمل المركزي للنخيل من خلال فرعه بالمنيا



حيث تضمنت الندوة المحاور الاتية :-

زراعة الأصناف الاقتصادية من النخيل مثل البرحي والمجدول والتي لها عائد اقتصادي كبير.



استبدال طرق الري التقليدية بالغمر وأستخدام طرق الري بالتنقيط لتقليل واسترشاد كميه المياه المستخدمه في الري.



التلقيح والعقد في أصناف البرحي والمجدول وكيفية التعرف علي نجاح عملية التلقيح.



أهمية اختيار حبوب اللقاح المناسبه من حيث حيوية حبوب اللقاح وايضا التوافق مع الصنف المراد تلقيحه.



اعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عنها و كيفيه الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية التخلص من النخيل المصاب .



عمليه الترديم حول الفسائل الموجودة بالمزرعه وأهميتها في تكوين الجذور .