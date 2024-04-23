غالية على نفوسنا جميعا.. رئيس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة الأعياد الرسمية

تقدم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري بماسبة الأعياد والمناسبات الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وجاءت نص التهنئة كالتالي:

السادة الأعضاء

تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منهــــا عيـــد تحـــرير سينــــاء، عيد العـمـــال، عيـــد القيامـــة المجيـــد، وأخيراً شـــم النسيــم.

فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.