محافظ الدقهلية: ما يشهده الريف المصري من "حياة كريمة" سابقة تعد الأولى

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن ما يشهده الريف المصري الآن وما سيشهده مستقبلا من تطوير في جميع المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف وفي مقدمتها البنية الأساسية والتعليم والصحة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم / الثلاثاء/ مع الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم ممثلي المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة حياه كريمة بالدقهلية، ورضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة وممثلي دار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية، والمسئولين المعنيين بالإشراف والمتابعة على مشروعات المبادرة بقرى مركز ومدينة شربين.



وأوضح مختار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الريف المصري من أجل ان تعود مصر إلى وجهتها الحضارية بين الأمم والشعوب لأن الريف هو الركيزة الأساسية في زيادة معدل الاقتصاد المصري.



وناقش مختار عددا من الملاحظات المتعلقة بالمشروعات والموقف التنفيذي للأعمال الجارية بقرى مركز شربين خاصة ما يتعلق بمشروعات الطرق وغيرها من بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الشباب والرياضة والكهرباء، موجها بضرورة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة وقطاعات المرافق ومنسقي العمل بمشروعات المبادرة ورئاسة مركز ومدينة شربين لتذليل كافة العقبات للانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد بشأن مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى.



وفي سياق آخر، قال محافظ الدقهلية إن خطة برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات يتم تنفيذها لمدة 3.5 شهر بمراكز ومدن وأحياء (المنصورة، وبلقاس، ونبروه، ودكرنس، والمطرية، وأجا والسنبلاوين) كمرحلة أولى.



وأضاف المحافظ أن هذا البرنامج يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بالمحافظة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف حث منظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.



وأوضح أنه سيتم أيضًا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذ البرنامج في المدارس، ومع مديرية الشباب والرياضة؛ لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.



من جانبه..قال مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة محمد حمص إنه تم استكمال تنفيذ ندوة توعوية بمركز ومدينة المنصورة حول أنشطة الجمع والنقل والحفاظ على البيئة، حيث تضمنت الندوة عرض مفهوم إدارة المخلفات الصلبة، ومفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.



وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.



وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، حيث أنه تم رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة.



وأضاف أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية؛ تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.