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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التوقيت الصيفي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

ينتظر عشاق النادي الأهلي مواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المنتظر أن يتم تعديل موعد المباراة بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وكتب ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "اعتباراً من يوم الجمعة القادمه سيتم تغيير الساعة الي التوقيت الصيفي .. وبناءً علي ذلك فإن مباراه الأهلي مع مازيمبي سيتم ترحيلها لمده ساعه لـتبدأ الساعه 10 مساءً بدلاً من 9 كما كان مقرر لها".

ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة من التوقيت الرسمي.

ويستضيف الأهلي نظيره مازيمبي مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز لضمان التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خروجه بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالكونغو أمس السبت.

 

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