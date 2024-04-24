إجراءات الحصول على تمويل عقاري لترميم المباني السكنية

حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، عدة إجراءات للحصول على تمويل عقاري لبعض الأنشطة السكنية .
تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:
1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.
2- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.
3-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
4-تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.
5-إعادة التمويل العقارى.
وطبقا للقانوز ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.