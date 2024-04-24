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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجراءات الحصول على تمويل عقاري لترميم المباني السكنية

تمويل عقاري
تمويل عقاري

حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، عدة إجراءات للحصول على تمويل عقاري لبعض الأنشطة السكنية .



تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:
 

1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.

 

2- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.

 

3-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.


4-تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.

5-إعادة التمويل العقارى.


وطبقا للقانوز ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.

قانون التمويل العقاري التمويل العقاري تمويل عقارى

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