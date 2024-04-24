إجراءات الحصول على تمويل عقاري لترميم المباني السكنية

حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، عدة إجراءات للحصول على تمويل عقاري لبعض الأنشطة السكنية .





تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:



1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.

2- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.

3-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.



4-تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.

5-إعادة التمويل العقارى.



وطبقا للقانوز ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.