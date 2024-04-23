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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الحلم" مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر عن تطوير العشوائيات.. صور

منطقة سور مجرى العيون
منطقة سور مجرى العيون بعد تطويرها

أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكليه الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج بعنوان (الحلم) ضمن الإطار الترويجي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة منطقة السيدة زينب بعدما نجحت الدولة في تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى وتسكينها.

ويعتبر مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، من أهم مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم تنفيذها، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم.

ويتكون مشروع التخرج، من 10 طلاب، ويهدف مشروع تخرجهم إلى الترويج للمرحلة الثانية من مشروع تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة، بمنطقة سور مجرى العيون، بحي السيدة زينب.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في تطوير المنطقة والعمل علي تخفيض الكثافة السكانية.

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الاعلام الأزهر الحلم العشوائيات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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