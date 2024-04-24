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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هتـ.ك عرضه وكتم أنفاسه.. تفاصيل صادمة لاعتداء شاب على طفل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ ٦ سنوات، يتخيل أن خروجه في نزهة على موتوسيكل مع شخص من معارفه بالشرقية، سيؤدي لهتك عرضه وقتله من قبل الذئب البشري المتهم بهتك عرض الطفل  الصغير وقتله خشية افتضاح أمره، تفاصيل صادمة أحاطت بهذه الواقعة المؤلمة.

الذي لم يكمل 6 من عمره وأوهمه أنه سيأخذه في نزهة صغيرة بمركبته الهوائية "الموتوسيكل"، ولكنه بيت النية وعقد العزم علي خطفه لأغراض دنيئة في نفسه.

 

أحداث الواقعة

في محافظة الشرقية تدور أحداث الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها الطفل الصغير "فهد" إلي يبلغ من العمر 6 أعوام، حيث قام  المتهم "إبراهيم أ إ ال" مقيم دائرة مركز بلبيس  بمحافظة الشرقية، بخطف وإذهاق روح الطفل "فهد أ" ، بعد أن قام بالتعدي عليه.

 

استدراج الطفل

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، كما قام المتهم بخطف الطفل المجني عليه باستدراجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه.

 

إحالة المتهم للمحكمة

تم ضبط المتهم وإحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق .

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، قرارها بإحالة أوراق المتهم الي  فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.
 

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