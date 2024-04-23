بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

شاركت إلهام صفى ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وأثارت ابنة شقيقة إلهام شاهين، الجدل حوّل ظهورها بحلاقة شعرها على الزيرو.

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.



وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أثارت الفنانة الهام صفي الدين ابنة شقيقة الهام شاهين جدلا كبير علي السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الأخيرة.

وقالت الهام صفي الدين معنديش مانع أعمل مشاهد جريئة طالما في سياق الدراما.