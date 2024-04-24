بعد خطوبتهم.. 10 صور لخطيبة محمد رجب

تصدر الفنان محمد رجب تريند موشر البحث عبر جوجل بعد ظهوره برفقة الفنانة دانا حلبي خلال حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق .

وتتميز دانا حلبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دانا حلبي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ويجمع محمد رجب بـ دانا حلبي قصة حب جديدة نشأت منذ مشاركتها معه في مسلسل الونش .

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