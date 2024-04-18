الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور

نشر الممثل المصري محمد رجب صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ب ستايل شبابي جديد.

حرص رجب على الظهور بمظهر جديد شبابي بألوان صيفية مبهجة ، حيث ارتدى چاكيت باللون الموڤ الفاتح مع سكارف بنفس اللون ممزوجه بنقوشات زرقاء.

من الناحية الجمالية ظهر بتسريحة شعر مصبوغ باللون الاسود مع دقن باللون الابيض.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.