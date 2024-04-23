الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستصبح نووية في غضون أسابيع

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، من أن إيران لا تفصلها سوى أسابيع قليلة عن استكمال القدرة النووية.

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لا تحصل على "الدرجة اللازمة من الوصول" إلى المنشآت الإيرانية، وأنه وفقا للتقديرات، فإن إيران على بعد "أسابيع قليلة" من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية.

وأضاف غروسي "على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم مثير للقلق، إلا أنه من المستحيل التوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها أن إيران تمتلك الآن سلاحا نوويا نشطا، فالمتفجر النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة إلى جانب المواد الانشطارية".

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “دويتشه فيله” أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقبل نهج إيران، الذي قال إنه يزيد من التكهنات المحيطة ببرنامجها النووي".

وأضاف غروسي أيضا أن "ما يهمني هو الحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، لأن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى توضيح، ولهذا سنسافر إلى طهران قريبا، تحتاج إيران إلى التعاون بشكل أكبر، سأكون هناك لمحاولة إعادة هذه الأمور إلى مسارها الصحيح".