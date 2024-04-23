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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة بالكبدة

مكرونة بالكبدة
مكرونة بالكبدة

يمكنك عمل مكرونة بالكبدة بمذاق أحلى من الأنواع المقدمة فى المحلات وتقديمها لأفراد أسرتك بسعر أقل وجودة أكبر خاصة أن كثير من المحلات تقوم بالغش في الكبدة.

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نعرض لكم طريقة عمل مكرونة بالكبدة من خلال خطوات الشيف زينب مصطفى 


مقادير مكرونة بالكبدة
نصف كيلو مكرونة سباجيتي  مسلوقة
نصف كيلو كبدة مكعبات صغيرة
بصلة  مبشورة ناعم
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
1 و نصف ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
ربع لتر عصير طماطم 
ملح فلفل أسود
كمون بابريكا 
كزبرة جافة  ناعمة
أوراق شبت  للتزيين

طريقة عمل مكرونة بالكبدة:
* شوحى البصل والثوم والفلفل الحار “ حسب الرغبة ” في الزيت على النار
* ضعي الكبدة التوابل والملح والفلفل الأسود ثم عصير الطماطم ويقلب كل الخليط
* ضعي المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم .

مكرونة طريقة عمل مكرونة زينب مصطفى مكرونة سباجيتي مكرونة بالكبدة

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