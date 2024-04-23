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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عاصفة الإمارات والجفاف في أوروبا.. جوتيريش يحذر من كارثة تصيب البشرية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من كون البشرية على شفا كارثة ما لم تتمكن من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

قال جوتيريش حدث للأمم المتحدة حول تغير المناخ العالمي: "ما نشهده هو مجرد معاينة للكارثة التي تنتظرنا ما لم نحد من الارتفاع طويل المدى في درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، إنها نهاية أو نهاية لحدود 1.5 درجة مئوية".

أضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "اليوم، تطلق البشرية أكثر من 40 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام"، لافتا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال لإعفاءات أو حلول مؤقتة في معالجة مشاكل تغير المناخ. 

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019.

وأشار جوتيريش إلى أن "هذا يتطلب معالجة السببين الرئيسيين للفوضى المناخية وهما الوقود الأحفوري وإزالة الغابات".

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