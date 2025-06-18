مكالمة بين لافروف وبايراموف حول الصراع الإيراني الإسرائيلي

ناقش وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، الصراع القائم في الشرق الأوسط عبر مكالمة هاتفية، حسب ما ورد عن بيان لوزارة خارجية أذربيجان.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، ذكر البيان أن الاتصال تناول الوضع الأمني بخصوص المواجهات بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى سُبل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين.

وأفاد البيان أن الطرفان "أعربا عن قلقهما البالغ بشأن الوضع الراهن الذي نشأ عن المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية، وأكدا على أهمية حل النزاع بالوسائل الدبلوماسية".

وقالت الدائرة الإعلامية أن وزير الخارجية الروسي شكر القيادة وجميع الجهات المعنية في أذربيجان على دعمهم في إخلاء المواطنين الروس من إيران، بمن فيهم الفنانون.

وبحسب وزارة خارجية أذربيجان، تبادل وزيرا الخارجية أيضًا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية والدولية من اتساع رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، ما دفع العديد من العواصم للدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية.

