بهدف في وقت قاتل|يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا رغم الخسارة أمام لاتسيو 1-2

تأهل فريق يوفنتوس للمباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه لاتسيو بنتيجة 1-2 مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب "الأولمبيكو"، في إطار إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وتمكن يوفنتوس من التأهل لنهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه في مباراة الذهاب على لاتسيو بهدفين نظيفين في تورينو، ليبلغ النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقدم لاتسيو بهدفين متتاليين عبر نفس اللاعب فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و48، ثم نجح أركاديوز ميليك في تسجيل هدف يوفنتوس الثمين والوحيد في الدقيقة 83 ليقود فريقه للعبور للنهائي.

وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، الفائز من المواجهة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي أتالانتا وفيورنتينا غدا /الأربعاء/.

