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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية

علم تونس
علم تونس

قرّر وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، إطلاق اسم "غزة" على جامع بكل ولاية من ولايات الجمهورية.

وحسب موقع “موزاييك” التونسي، أوضحت وزارة الشؤون الدينية في بيان أن قرار الشائبي بتغيير اسم 24 جامعا بكل الولايات يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي اتخذتها الوزارة لمساندة الحق الفلسطيني وتخليد بطولات أهالي قطاع غزة.

وتضمن الفصل الأول من هذا القرار جدولا أدرجت به الجوامع التي سيشملها تغيير الاسم، والفصل الثاني من القرار تكليف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للإطارات المسجدية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.

وزير الشؤون الدينية التونسي تونس غزة ولاية وزارة الشؤون الدينية

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تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية


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