تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية

قرّر وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، إطلاق اسم "غزة" على جامع بكل ولاية من ولايات الجمهورية.

وحسب موقع “موزاييك” التونسي، أوضحت وزارة الشؤون الدينية في بيان أن قرار الشائبي بتغيير اسم 24 جامعا بكل الولايات يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي اتخذتها الوزارة لمساندة الحق الفلسطيني وتخليد بطولات أهالي قطاع غزة.

وتضمن الفصل الأول من هذا القرار جدولا أدرجت به الجوامع التي سيشملها تغيير الاسم، والفصل الثاني من القرار تكليف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للإطارات المسجدية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.