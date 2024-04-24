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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريد زهران: دوري في اتحاد الناشرين المصريين مهم ومكمل لما سبق

فريد زهران
فريد زهران

أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه بعد سباق الانتخابات الرئاسية شارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل طبيعي بحكم المهنة.

 

المركزي للإحصاء: 1409 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2022

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وقال فريد زهران في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" دوري في اتحاد الناشرين المصريين مهم ومكمل لأدواري السابقة".

 

 وتابع فريد زهران :" اتحاد الناشرين المصريين اتحاد كبير للغاية وصناعة النشر مظلومة في المجتمع المصري وتحتاج إلى المزيد من الاهتمام ".

 

 واكمل فريد زهران :" الناشر المصري هو الذي يصدر الكتب ، ويتم معاملة الناشر معاملة ظالمة في مصر وآن الأوان لدعم الناشر المصري كي يحصل على جزء من حقوقه ".

فريد فريد زهران الناشرين اخبار التوك شو الباز

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