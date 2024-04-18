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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. 30% خصما على الإصدارات بدار الكتب والوثائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعلن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن نسبة خصم ٣٠% على عدد من الإصدارات التراثية المتميزة وذلك من اليوم الخميس ١٨ إبريل حتى الإثنين القادم، وفي إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة باليوم العالمي للتراث.

تشمل قائمة الإصدارات عددا من الكتب المهمة من بينها: "الديوان الأكبر"، "جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية"، "ديوان الشبراوي"، "الوافي بحل الكافي"، "شفاء الأسقام"، "عنقود الزواهر"، "شرح التائية الكبرى"، "ديوان نابغة بن شيبان"، "مصر والتراث الكارتوغرافي" باللغتين العربية والإنجليزية، "أبنية الأسماء والأفعال"،  " تراث محمد حسين هيكل"، "محمود فهمي النقراشي..أوراقه ومراسلاته"، و "عقد الجمان" في ٦ مجلدات وعدد آخر من الإصدارات.

كما أعدت دار الكتب والوثائق القومية برنامجا حافلا للاحتفال باليوم العالمي للتراث يشمل إقامة ندوة بعنوان "جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية"، يحاضر فيها كل من: الدكتورة نهلة إمام -مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث، ندا محمد عبد الرحمن -باحثة دكتوراة بمركز ترميم دار الوثائق، نورا عبد العظيم -باحثة بمركز تحقيق التراث، وتدير الندوة، مروة الشريف -مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية.

وتنظم الدار معرضًا لمستنسخات من  لوحات ومخطوطات من مقتنيات الدار.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت الإصدارات التراثية المتميزة وزارة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني

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