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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنًا مع احتجاجات الجامعات.. تظاهرات مؤيدة لفلسطين قرب منزل شومر

صدى البلد

عقد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا عند شارع بروكلين، حيث يقيم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، مخاطرين بالتعرض لاعتقال جماعي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاءت التظاهرات احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ على مليارات الدولارات كمساعدة عسكرية لتل أبيب وسط حربها في غزة

ومن بين منظمي المظاهرة منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المناهضة للصهيونية، ومنظمة "If Not Now" اليسارية المتطرفة، ومنظمة "يهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية".

وجاء في بيان صادر عن منظمي الاحتجاج أن “المئات سيخاطرون بالاعتقال بينما يطالبون السيناتور شومر، الذي تحدث مؤخرًا بشكل حاد ضد نتنياهو، باتخاذ الخطوة التالية والتوقف عن تسليح إسرائيل”.

وشهدت عدة جامعات أمريكية احتجاجات كبيرة، واعتصم متظاهرون في العديد من الجامعات في خيام من أجل وقف الحرب في غزة.

بروكلين الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي احتجاجات الحرب في غزة الدعم الأمريكي

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