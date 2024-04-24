ينتاب الكثير من الطلاب التوتر والشعور بالضغط النفسي وخاصة أثناء الامتحانات، لذلك نكف عن بعض النصائح لكيفية التعامل مع الشعور بالضغط النفسي أثناء الإمتحانات، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

نصائح للتعامل مع الضغط النفسي أثناء الامتحانات

هنا بعض النصائح للتعامل مع الضغط النفسي أثناء الامتحانات

التنفس العميق: عندما تشعر بالضغط النفسي، حاول التركيز على التنفس العميق، خذ نفسًا عميقًا من خلال الأنف واحتفظ به لبضع ثوانٍ، ثم أخرج الهواء ببطء من خلال الفم. تكرر هذه التقنية لعدة مرات. التنفس العميق يساعد في تهدئة العقل وتخفيف التوتر.

التركيز على الحاضر: عندما تشعر بالقلق والضغط، حاول التحديق في السؤال الحالي وتركيز اهتمامك عليه. لا تفكر في الأسئلة السابقة أو المستقبلية، التركيز على الحاضر يساعد في تحسين التركيز والانتباه.

إعادة التأكيد على قدراتك: قم بتذكير نفسك بأنك قد أعدت بجد واستعداد للامتحان. تذكر النجاحات السابقة والصعوبات التي تم التغلب عليها في الماضي، تذكر أنك تمتلك المهارات والقدرات للتفوق في الامتحان.

تقنيات التفكير الإيجابي: حاول تغيير الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، بدلاً من التفكير "أنا لن أتمكن من حل هذا السؤال"، قل لنفسك "أنا قادر على معالجة هذا السؤال وحله بنجاح". تذكر أن التفكير الإيجابي يؤثر على مستوى التوتر والثقة بالنفس.

استراتيجيات الإدارة الزمنية: قم بتخصيص الوقت اللازم لكل سؤال وتوزيع وقتك بشكل مناسب على الأسئلة المختلفة، لا تعلق في سؤال واحد لفترة طويلة، بل انتقل إلى السؤال التالي إذا واجهت صعوبة. ضبط إدارة الزمن بشكل صحيح سيساعدك في تجنب الضغط النفسي والانتهاء في الوقت المحدد.

تجنب التداعيات السلبية: قد تواجه أحيانًا أسئلة صعبة أو تواجه صعوبات في الامتحان. لا تدع هذه التداعيات السلبية تؤثر على معنوياتك. اعتقد بأنك قادر على التغلب على التحديات واستخدم الوقت المتاح بشكل فعال للتفكير والتخطيط.

ممارسة الامتحانات السابقة: قم بحل الامتحانات السابقة للسنوات السابقة كممارسة قبل الامتحان، هذا سيساعدك في التعود على نمط الأسئلة وتحسين ثقتك بنفسك.

الاهتمام بالراحة والصحة العامة: تأكد من أنك تحصل على قدر كافٍ من النوم في الليلة السابقة للامتحان. حافظ على تغذية صحية وشرب كمية كافية من الماء، قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة للحفاظ على نشاط عقلك وجسدك.

طلب المساعدة إذا لزم الأمر: إذا واجهت صعوبة في فهم سؤال أو مفهوم معين، لا تتردد في طلب المساعدة من المدرس أو زملاء الدراسة، الاستفادة من المساعدة المتاحة يمكن أن تخفف الضغط وتوفر لك الوقت اللازم للتركيز والاستيعاب.

الاستراحات القصيرة: خلال الامتحان، إذا شعرت بالتوتر المفرط أو الارهاق، قم بالسماح لنفسك ببعض الاستراحات القصيرة، قم بتمديد جسمك، وامداد نفسك بالماء، وتأكد من أنك تأخذ قسطًا من الراحة النفسية لاستعادة طاقتك وتحسين تركيزك.

تذكر أن الضغط النفسي أمر طبيعي وشائع خلال فترة الامتحانات، قد تحتاج إلى تجربة بعض النصائح لمعرفة ما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك، تواصل مع نفسك بإيجابية وثق في قدرتك على التفوق والنجاح .