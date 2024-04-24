مفاجأة لزائري الجناح المصري في معرض ATM دبي .. رحلات مجانية

تشارك هيئة تنشيط السياحة في معرض ATM دبى المنعقد خلال الفترة من 6-9 مايو 2024 ، بالإضافة إلى جمع الفنادق وشركات السياحة المصرية.

أفادت هيئة تنشيط السياحة في خطاب لـ"غرفة المنشآت الفندقية" ، حصل "صدى البلد" على نسخة منه، بأنها بصدد تنظيم سحب داخل الجناح المصرى بمعرض ATM دبي على جوائز مقدمة من الفنادق المصرية لزوار الجناح عبارة عن إقامة لمدة أسبوع في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

معرض ATM دبى



وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ، أبرز المقاصد السياحية المصرية منها القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والأقصر وأسوان بالإضافة إلى مدن أخرى.

وخطابت هيئة التنشيط الفنادق المصرية الراغبة في الإشتراك بالسحب داخل الجناح المصرى على الجوائز عبر منح إقامة لمدة إسبوع مجانية شاملة الفطار في غرفة مزدوجة ، يتم إرسال عرضها إلى غرفة المنشآت الفندقية .

يذكر أن يشهد معرض هذا العام إطلاق العديد من الفعاليات الجديدة، أحدها هو الموضوع الجديد للحدث: "إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، حيث سيؤدي ذلك إلى تمكين مجتمع السفر والسياحة العالمي من تسخير ريادة الأعمال، مما يساعد بدوره على تحفيز الابتكار وزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة على المدى الطويل.