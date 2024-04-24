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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بمستشفى حورس ينقذ قدمي طفل ومسن من البتر المحقق بالأقصر

صدى البلد

أنقذ الفريق الطبي لجراحة وتشوهات العظام بالتعاون مع جراحة التجميل والأوعية الدموية قدمي صغير ومسن من البتر المحقق وذلك بمستشفي حورس بالاقصر .

وكان قد وقع حادثتين متشابهتين من نوعهما علي فترات متباعدة بالقرب من مركز ارمنت ، لحالتين تعرض فيها كل من طفل في عمر الست سنوات و مسن في عمر الستين للدهس من قبل جرار زراعي مما أسفر عن إصابة كليهما إصابة بالغة بالقدم كانت من الممكن أن تؤدي إلى البتر .

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في حين استقبلت طوارئ مستشفى حورس التخصصي أحدي مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر  لحادثتين الدهس المختلفتين والتي أسفرت الاصابه بهما عن تهتك انسجه الكاحل والعضلات للمصابين مع قطع في الوتر و تفتت وكسور متعددة بالقدم والكاحل.

وعلي الفور تم العرض والتعامل السريع من قبل الفريق الطبي لجراحة وتشوهات العظام بالتعاون مع فريق التجميل و جراحة الأوعية الدموية والتخدير والأشعة والمعمل.

وتم إجراء التدخل الجراحي العاجل والذي تطلب ايضا أكثر من أربع عمليات جراحة وتجميل علي مدار ما يقرب من شهرين متتاليين لتثبيت عظام القدم والعصب بالإضافة إلى عمليات بناء الأوتار والأوعية الدموية وكذلك معالجة بناء الأنسجة المحيطة كما تم تثبيت الكسور وتغطية العظام برقع عضلية وجلدية .

هذا وقد استعاد العامل المسن القدرة على المشي وبدأ الصغير في التماثل للشفاء تدريجيا لممارسة حياتهم اليومية.

جدير بالذكر ايضا إن عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة كانت قد رفضت استقبال والتعامل مع الحالات قبل دخولهم لمستشفي حورس التخصصي نظرا لتشخيصهم بالبتر المؤكد إلا أن براعة الفريق الطبي لجراحة مستشفي حورس انقذتهم في الوقت المناسب .

 

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