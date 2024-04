نجم شهير يلجأ إلى طبيب بعد إصابته في العمود الفقري.. تفاصيل

4/24/2024 9:56:34 AM

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 09:56 ص 4/24/2024 9:56:34 AM

كشف النجم العالمى لوك براين عن زيارته إلى طبيب متخصص فى العمود الفقري وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية بعد سقوطه على خشبة المسرح فى حفله الأخير.

وقال لوك براين فى برنامج Entertainment Tonight: من المفارقات أنني كنت أعاني في الأسبوع الماضي من مشاكل في الظهر لدرجة أنني اضطررت إلى إحضار معالج لتقويم العمود الفقري وذلك قبل الحادث الذى تعرضت له مؤخرا على المسرح.

لوك براين مغني ومؤلف أغاني وعازف أمريكي في فن البوب وولد في 17 يوليو 1976 في بلدة ليسبورج في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة.

ويعد لوك براين من أصول ناشفيل، تينيسي الولايات المتحدة واحتلت أغانيه المراتب الأولى في الولايات المتحدة في عام 2013 مثل أغنية "thats my kind of night" ويتقن بريان العزف على القيثارة والبيانو.