عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجم شهير يلجأ إلى طبيب بعد إصابته في العمود الفقري.. تفاصيل

لوك براين
لوك براين

كشف النجم العالمى لوك براين عن زيارته إلى طبيب متخصص فى العمود الفقري وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية بعد سقوطه على خشبة المسرح فى حفله الأخير.

وقال لوك براين فى برنامج Entertainment Tonight: من المفارقات أنني كنت أعاني في الأسبوع الماضي من مشاكل في الظهر لدرجة أنني اضطررت إلى إحضار معالج لتقويم العمود الفقري وذلك قبل الحادث الذى تعرضت له مؤخرا على المسرح.

لوك براين مغني ومؤلف أغاني وعازف أمريكي في فن البوب وولد في 17 يوليو 1976 في بلدة ليسبورج في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة.

ويعد لوك براين من أصول ناشفيل، تينيسي الولايات المتحدة واحتلت أغانيه المراتب الأولى في الولايات المتحدة في عام 2013 مثل أغنية "thats my kind of night" ويتقن بريان العزف على القيثارة والبيانو. 

النجم العالمى لوك براين لوك براين برنامج Entertainment Tonight إصابة لوك براين أغانى لوك براين حفلات لوك براين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

وائل الفشني: جلست مع أحمد نادر جلال من أجل تتر بيت الرفاعي

كاهن مضطرب نفسيا.. تعرف على شخصية آل باتشينو في فيلمه الجديد The Ritual

عمر خيرت يقدم حفلا موسيقيا فى قصر عابدين.. 7 يونيو المقبل

تعليق قوي من وفاء عامر على أزمتها مع ريم البارودي وتكشف تفاصيل خلافهما

بعد رحيل والده.. أشرف زكي يكشف الحالة النفسية للفنان أحمد السعدني

وائل الفشنى يكشف سبب عدم تلحينه تتر مسلسل بيت الرفاعي

أول تعليق من عبير صبرى بعد وعكتها الصحية

ماجد المصرى يوجه رسالة إلى تامر حسنى بسبب ابنه.. والأخير يرد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد انحسار صراعات المنطقة.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

محمد الليثى: روى فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملاً

دعوة إيرانية باكستانية لمجلس الأمن للجم مغامرات إسرائيل في المنطقة

احذر.. غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة على ربيع وبيومي فؤاد

أمير هشام يكشف كواليس انتخابات اتحاد الكرة واقتراب أبوريدة من الترشح على الرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعرف مواعيد إجازات شم النسيم وأعياد الربيع والعمال

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ