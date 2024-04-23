بعد رحيل والده.. أشرف زكي يكشف الحالة النفسية للفنان أحمد السعدني

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحالة النفسية للفنان أحمد السعدنى بعد وفاة والده الفنان صلاح السعدني.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يقدمه الاعلامى سيد على قائلا: "أنا النهاردة رحت فرضت نفسي على أحمد السعدني في البيت، الراجل في عزلة وحالة نفسية سيئة جدا، وهو نفسه مؤيد نفس الكلام اللي كلنا بنقوله ان دول ليسوا صحفيين ولكن بينتحلوا صفة الصحفيين والمراسلين، وعلى نقابة الصحفيين أن تساعدنا في ذلك، إحنا بقينا بننتهك وبقى في تحرش وبيطاردوا الفنانين".

وتواصلت نقابة الصحفيين، مع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم فى مقر نقابة الصحفيين، بحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عمل صحفي يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.