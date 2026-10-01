بيبيعوا طيارات.. القبض على 3 متهمين يديرون صفحات بحوزتهم 10 طائرات درون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم ببيع طائرات درون على الإنترنت.

رصدت المتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع طائرات مزودة بكاميرا تصوير "درون" بدون تصريح بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحات المشار إليها (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى البحيرة والجيزة) وضُبط بحوزتهم (10 طائرات "درون") .. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وبيع طائرات الدرون المهربة بدون تصريح ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





