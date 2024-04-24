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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كاهن مضطرب نفسيا.. تعرف على شخصية آل باتشينو في فيلمه الجديد The Ritual

ال باتشينو
ال باتشينو

يستعد النجم العالمى آل باتشينو بصحبة النجم دان ستيفنز  لتصوير فيلم جديد تحت عنوان The Ritual والذى من المرجح عرضه فى 2025.

 

فيلم ال باتشينو الجديد يقوم بإخراجه ديفيد ميدل وهو من الأعمال التى تعد مفاجأة لجمهور النجم العالمى حيث يقدم فيه دور كاهن مضطرب نفسيا ومعه أيضا دان ستيفنز ويحاولان طرح الأرواح الشريرة.

 

والفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حيث يتبع كاهنان - أحدهما يشكك في إيمانه (ستيفنز) والآخر يحسب ماضيه المضطرب (باتشينو)، وسرعان ما سيكون واجب عليهما وضع خلافاتهما جانبًا لإنقاذ شابة ممسوسة من خلال مس صعب وخطير، من طرد الأرواح الشريرة.

وكان أصدر النجم آل باتشينو بيانا يوضح فيه سبب عدم سرده للأفلام العشر المرشحة لنيل جائزة الأوسكار كأفضل عمل، بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها.

صعد آل باتشينو على مسرح الأوسكار للإعلان عن اسم الفيلم الفائزة بجائزة الأوسكار من بين 10 مرشحين، ووقع الحاضرون في حيرة من أمرهم حينما قال الاسم دون مقدمة أو سابق إنذار.

 

قال آل باتشينو إن فيلم Oppenheimer هو الفائز بالجائزة الكبرى، وتطلب الأمر بعض الوقت حتى استوعب الحاضرون أن هذه هي اللحظة الحاسمة.

وأكد آل باتشينو على أنه لم يكن في نيته عدم الحديث عن باقي الأسماء المرشحة، ولكن منتجي الحفل طلبوا منه ذلك اختصارا للوقت.

آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 83 عاما، قال إن منتجي الحفل كان قرارهم عدم قراءة أسماء الأفلام المرشحة جميعها، وقرر أن ينفذ قرارهم خاصة أن جميع الأفلام تم تسليط الضوء عليها بشكل فردي طوال فقرات الحفل. 

النجم العالمى ال باتشينو الفنان ال باتشينو ال باتشينو أفلام ال باتشينو دان ستيفنز

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