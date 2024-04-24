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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة كبيرة للاحتلال.. جامايكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

وزيرة خارجية جامايكا
وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث


قالت الحكومة الجامايكية إنها "اتخذت قرارًا بالاعتراف بدولة فلسطين" وسط مخاوف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة و"الأزمة الإنسانية المتفاقمة" في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت صحيفة جامايكا أوبزيرفير.
ذكرت وزارة الخارجية في البلاد في بيان:"يتماشى القرار مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تسعى إلى خلق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلاً عن الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير". 
أوضحت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث إن بلادها ترغب في رؤية "حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الحوار الدبلوماسي بدلا من الأعمال العسكرية".

وشنت إسرائيل حربها الوحشية على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر، بعد أن نفذت حماس عملية غير مسبوقة ضد كيان الاحتلال ردا على فظائعه المكثفة ضد الشعب الفلسطيني.

وحتى الآن، قتل نظام تل أبيب أكثر من 34 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصاب أكثر من 77 ألف آخرين.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على المنطقة المكتظة بالسكان، وقطعت الوقود والكهرباء والغذاء والمياه عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون هناك.

 

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