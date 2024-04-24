تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 26159 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 31762 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 11246 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 6096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 8626 نقطة.