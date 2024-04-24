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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثى: روى فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملاً

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى أن المحامى الخاص بالبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر أخطر الإتحاد المصرى لكرة القدم بإنذار للحصول على بقية عقده كاملاً منذ 4 أيام والتى جاء الرد بالموافقة على إرسال الشرط الجزائي فقط .

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "  المدرب البرتغالى يرفض الحصول على الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملا وذلك بسبب تجاهل مسئولى الاتحاد المصرى له وعدم إرسال قيمة الشرط الجزائي عقب رحيله حيث وافق فى بداية الأمر على تقسيط المبلغ على مدار 3 أشهر ".

وكان أشار جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن المدرب البرتغالى يتقاضى مبلغ قدرة 182 الف دولار شهريا والشرط الجزائى له يقدر بثلاث أشهر حيث تصل القيمة المادية إلى 600 الف دولار .

اتحاد المصري لكرة القدم الاعلامى محمد الليثى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر منتخب مصر

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محمد الليثى: روى فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملاً


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