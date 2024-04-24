عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "بسبب الجفاف والندرة.. العراق يدشن محطة تحلية مياه جديدة في البصرة".

وقال التقرير: "بعد انتشار أزمة ندرة المياه المتاحة للسكان وتوفيرها للاستخدام في أغراض الزراعة، يسعى العراق إلى دشين محطات جديدة للتحلية في المحافظات المختلفة، ومن ضمن هذه المحطات تلك المتواجدة في محافظة البصرة والتي تمثل أهمية كبيرة للسكان خاصة المزارعين".

وأضاف أنه من المقرر افتتاح المحطة في يونيو المقبل إذ يصل انتاجها إلى 1000 متر مكعب من المياه النظيفة اعتمادا على المياه الجوفية.

وتابع أن الحصول على مياه النظيفة ظل مشكلة بهذه المنطقة لسنوات عديدة بسبب الزيادة السكانية الكبيرة ونمو الأنشطة الصناعية، وهو ما اضطر كثير من السكان للرحيل لأنهم لا يتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم من المياه.

