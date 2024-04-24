عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يخسر 7 دولارات في المعاملات الفورية| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية مع استمرار تعرضها لعلميات جني أرباح على خلفية المكاسب الأخيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحلول الساعة 02:01 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.98 دولار ليصل إلى 2315.15 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.59% أو ما يعادل 13.85 دولار لتصل إلى 2328.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.77% إلى 27.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 0.02% إلى 922.65 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.03% إلى 1026.53 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

64.6 مليار دولار.. الجزائر الأولى إفريقيا في احتياطي النقد الأجنبي

المغرب يحبط محاولة هجرة 118 شخصاً بطريقة غير شرعية

الأكثر امتلاكا للطائرات بدون طيار... المغرب الثاني إفريقيا والمركز الأول مفاجأة

زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

10 ملايين طن زيادة بصادرات المغرب للحبوب لتعويض آثار الجفاف

الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر

12 براءة اختراع جديدة يوميا في الجزائر

الجزائر ترسل 168 طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين |تفاصيل الزيارة

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

عايز ابعد عن الناس.. رسالة مثيرة لـ محمود كهربا بأحدث ظهور

مسئول روسي يعلن: روسيا تدرس إنشاء موانئ في مصر ودول أخرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ