الذهب يخسر 7 دولارات في المعاملات الفورية| تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية مع استمرار تعرضها لعلميات جني أرباح على خلفية المكاسب الأخيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحلول الساعة 02:01 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.98 دولار ليصل إلى 2315.15 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.59% أو ما يعادل 13.85 دولار لتصل إلى 2328.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.77% إلى 27.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 0.02% إلى 922.65 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.03% إلى 1026.53 دولار.