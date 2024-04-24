الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وارتفاع عدد مقتحمي المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي ارتفع إلى 532 مستعمرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة يومين تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وحدثت الاقتحامات تحت حماية شرطة الاحتلال، بل وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد الطواقم الصحفية من باب السلسة خلال تغطيتهم لاقتحامات المستوطنين.

وسبق ان ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 420.

ويعد ذلك ارتفاعا عن الرقم الاول الذي اعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية بقيام 234 مستوطنا ومتطرفا باقتحام المسجد الأقصى.

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ان قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

يأتي ذلك فيما أعلن الدفاع المدني بغزة عن انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

