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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعره 5700 جنيه ومعاه SmartWatch هدية.. اشتري بسرعة موبايل S24 بكاميرا 108 ميجابكسل 

سعره 5700 جنيه ومعاه
سعره 5700 جنيه ومعاه SmartWatch هدية..اشتري بس

تواصل ايتيل توسيع خط إنتاجها في الهند. بعد الإطلاق الأخير لهاتف Super Guru 4G، قدمت الشركة الآن هاتف S24 الذي يلفت الأنظار بمواصفاته التقنية وأدائه. إذن ماذا تخبئ لنا هذه الشركة المصنعة المعروفة بالهواتف الذكية بأسعار معقولة هذه المرة؟ فيما يلي ميزات وسعر هاتف itel S24. إليكم التفاصيل...

 

مواصفات هاتف itel S24

 

عندما ننظر إلى المواصفات الفنية لهاتف itel S24، نجد معالج Helio G91 ثماني النواة من MediaTek في القلب. يوفر هذا المعالج الذي يلائم الميزانية ترددًا للوحدة المركزية يصل إلى 2 جيجاهرتز ويدعم ذاكرة LPDDR4x. يفتخر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) إجمالية تبلغ 16 جيجا بايت (8 جيجا بايت فعلي + 8 جيجا بايت افتراضي) ويوفر 128 جيجا بايت من التخزين.

يتميز هاتف itel S24 بشاشة HD + بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز. وفيما يتعلق بالكاميرا، يبرز الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (أعلى دقة يدعمها معالج Helio G91)، بالإضافة إلى مستشعر عمق ثانوي منخفض الدقة. تكتمل المجموعة الأمامية بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. هاتف itel S24 الذي تبلغ سعة بطاريته 5000 مللي أمبير، يدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ USB-C.

سعره 5700 جنيه ومعاه SmartWatch هدية..اشتري بسرعة موبايل S24 الجديد|بكاميرا 108 ميجابكسل 

سعر هاتف itel S24

 

يبلغ سعر هاتف itel S24 الذكي 9999 روبية هندية أي ما يعادل 5700 جنيه وهو متوفر على Amazon، حيث يأتي مع ساعة ذكية مجانية. كما سيكون متوفرًا في منافذ البيع بالتجزئة بحلول نهاية شهر أبريل.

• المعالج: MediaTek Helio G91

• الذاكرة الرام: 16 جيجا بايت (8 جيجا بايت فعلي + 8 جيجا بايت افتراضي من خلال دمج الذاكرة)

• التخزين: 128 جيجا بايت

• نظام التشغيل: itel OS 13.5

• الشاشة: 

• الحجم: 6.6 بوصة

• الدقة: HD+

• معدل التحديث: 90Hz

• التصميم: مع فتحة للكاميرا الأمامية

• الكاميرا الخلفية: كاميرا AI مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.6

• الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل مع فلاش مزدوج

• البطارية: 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 18 وات (USB Type-C)

• الصوت: مكبرا صوت DTS مزدوجان

• مستشعر بصمة: مثبت على الجانب

• الألوان: أسود براق، أبيض فجر

• السعر: 9999 روبية هندية

• التوفر: Amazon، مع ساعة ذكية مجانية؛ منافذ البيع بالتجزئة بحلول نهاية شهر أبريل

 

S24 آيتيل Itel Itel S24 مواصفات هاتف itel S24

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