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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22.. إزالة 49 حالة تعدٍ بـ4 مراكز بأسيوط

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تمت إزالة 49 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 للإزالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وقال إن الأجهزة التنفيذية بمراكز أسيوط والغنايم والقوصية ومنفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 49 حالة تعدٍ بمساحة 7459 مترا مربعا، حيث تم في مركز أسيوط إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي حماية نيل وأملاك طرق وكباري بمساحة 1589 مترا مربعا، وحالتي تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية ملك أهالي بمركز الغنايم بمساحة 263 مترا، فضلا عن حالة تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة بمركز منفلوط بمساحة 175 مترا مربعا، بالإضافة إلى 30 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بمركز القوصية على مساحة 5432 مترا مربعا. 

وأضاف أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، واللواء عبد الرحمن عامر،  رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص.

وشدد عل  ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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كان محافظ أسيوط أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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