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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتفقد 37 مشروعا بقرية العباسية بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة معاينة وتجهيز الموقع المناسب لتركيب ماكينة الصراف الآلى (ATM) بقرية العباسية بمركز كوم أمبو وذلك تلبية لمطالب أهالى القرية ولتسهيل آلية صرف المستحقات المالية الخاصة إلكترونياً بدلاً من مشقة التنقل ذهاباً وإياباً لمدينة كوم أمبو لإستخدام هذه الآلية .

وكلف أشرف عطية وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بالقرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك بإجمالى 37 مشروع خدمى وتنموى تساهم فى تلبية الاحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة .

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حياة كريمة

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 24 مشروع بالقرية تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس ، بجانب إنشاء عدد من الكبارى على الترع .

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد عدد 13 مشروعا تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 90% وتضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار ، وأيضاً رفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء ، وتوصيل الألياف الضوئية والفايبر لدعم خدمات الإتصالات والإنترنت بالقرية وتوابعها .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات المحافظ بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول ، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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