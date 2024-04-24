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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينعى نجم منتخب مصر السابق

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خبر حزين بوفاة نجم منتخب مصر السابق سعيد الشيشيني.

وكتب عبر فيسبوك: “خالص العزاء في وفاة نجم منتخب مصر ونادي المقاولون العرب السابق كابتن سعيد الشيشينى انا لله وانا اليه راجعون”. 

وكان احتفل الإعلامي أحمد شوبير، بذكرى تأسيس النادي الأهلي.

 

وكتب عبر فيسبوك: "117 سنة أهلي..117سنة تاريخ..117سنة من نادي القرن". 

 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

احمد شوبير ابطال افريقيا إنا لله وإنا إليه راجعون ذكرى تأسيس النادى الأهلى

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