البورصة تخسر 136 مليار جنيه خلال جلستي تداول.. خبير يكشف الأسباب 

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 50 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، الأربعاء، ليصل إلى مستوى 1.786 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي 3.21% بنهاية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 25917 نقطة.

كانت البورصة المصرية خسرت 86 مليار جنيه بختام تعاملات أمس، الثلاثاء، لتخسر الأسهم المقيدة نحو 136 مليار جنيه خلال جلستي تداول الثلاثاء والأربعاء.

وأرجع حسام عيد، رئيس مجلس إدارة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، خسائر البورصة المصرية إلى التوترات الجيوسياسية بين كيان الاحتلال وغزة وكذلك إيران، إضافة إلى عودة الحديث عن شائعة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم نفي وزارة المالية تطبيقها.

وقال خبير أسواق المال إن اتجاه المؤسسات الأجنبية للشراء خلال جلسات التداول الماضية مؤشر إيجابي على المدى المتوسط بالنسبة لأداء السوق، متوقعا ارتداد السوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل.