سعره خيالي وبالدولار.. صفية العمري تتبرع بـ«شابوة» ليالي الحلمية

حضرت الفنانة صفية العمري، حفل مركز راشد لذوي الهمم، الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء؛ لتكريم نجوم الفن والمجتمع الذين أسهموا فى التبرع للمركز.

وكان من قائمة الفنانين المدعوين لمساهمتهم القوية في المركز؛ الفنانة صفية العمري، والتي تبرعت بالشابوة (برنيطة) التي كانت تظهر به في مسلسل ليالي الحلمية، وبيع في مزاد علمني بمبلغ 50 ألف دولار، وهو رقم كبير جدا بالنسبة للشابوة.

وحرص عدد من النجوم فى الوطن العربي على حضور احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات بقيادة مريم عثمان مدير عام مركز راشد والمؤسس.

وكان من بين النجوم الذين تم تكريمهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتكريم للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان الراحل سمير غانم، والراحلة رجاء الجداوي وتسلمتها ابنتها أميرة، والفنان الراحل خالد صالح، وتسلمها نجله الفنان أحمد خالد صالح.

كما تم تكريم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنانة فيفي عبده، والفنان هانى رمزي، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة روجينا، والفنانة لقاء سويدان.

وكرمت أيضا الفنانة القديرة صفية العمرى، والفنانة ماجدة ذكى، والفنانة هالة صدقى، والفنانة سمية الخشاب، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنان المتألق حسين فهمي، والفنانة منال سلامة ولمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان أحمد يحيي نائب مدير فرقة باليه أوبرا القاهرة، والسفير إسماعيل أبو زيد السفير الأسبق بالأمم المتحدة، والدكتورة سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا، وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع.

وتأسس مركز راشد لأصحاب الهمم عام 1994، يهدف إلى تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.