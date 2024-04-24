بسبب قضية خالد بو طيب.. إيقاف القيد بنادي الزمالك

أعلن مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إيقاف القيد بنادي الزمالك.

وكتب مجدي عبد الغني: "إيقاف قيد الزمالك وحرمانه من التعاقد مع صفقات جديدة هذه المرة في قضية خالد بو طيب".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته أمس، الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستادالقاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.







