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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ورش فنية وندوات توعية ومحاضرات متنوعة في قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "التوعية بمرض التوحد" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وعلامات وسمات طفل التوحد، وكيفية تعامل الأسرة مع طفل التوحد، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد.

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نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الثور و المحارب مسرور" تأليف عبد العزيز السيس سردها مينا عادل بصحبة رواد المكتبة، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "الحياة في الغابات" سردتها هناء يونس لرواد القصر، كما أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان "كيف نطلع البسمة على وجه اليتيم" ألقاها محمد علي متناولا تعريف اليتيم، الأديان السماوية تحث على الأهتمام باليتيم، وصنع البسمة على وجه يقربك إلى الله، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات والأنشطة ثقافة الاقصر ثقافة حسن فتحى ثقافة الطارف

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