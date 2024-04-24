رزان أحمد صابر أولى متسابقات البطولة العربية العسكرية للفروسية

انطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وبدأت المتسابقة المصرية رزان أحمد صابر فى إجتياز الموانع كأول متسابقة للبطولة.

العاصمة الإدارية

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

https://www.youtube.com/live/ELzImLtiNIU?si=9J7zU5l6Hnvkf4Pa