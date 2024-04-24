عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عاصم: منتخب مصر للفروسية مميز للغاية عالميا

الفروسية
الفروسية

تحدث المهندس خالد عاصم الفارس بمنتخب مصر للفروسية سابقاً الفروسية في مصر ومستقبلها.

وقال خالد عاصم خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور” أن الدولة المصرية متميزة عالميا في الفروسية وتحتاج فقط الى بعض التطوير البسيط.

وتابع فارس منتخب مصر السابق للفروسية قائلا:" الفرسان المصريون متميزون للغاية وقادرون على التباري وخوض البطولات داخل مصر وخارجها".

 وتابع المهندس خالد عاصم:"التطور الذي يحدث مؤخرا يثقل مهارة الفرسان المصريين ومنتخب مصر في الفروسية سيشارك في بطولة ألمانيا للفروسية عام 2026".

البطولة العربية العسكرية للفروسية

وانطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

 

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

البطولة العربية العسكرية البطولة العربية العسكرية للفروسية البطولة العربية الدولة المصرية الشركة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

ترشيحاتنا

عبدالله جهامة: أبناء سيناء قدموا 750 شهيدا في المواجهات مع الإرهاب

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

بعد توديع أبطال آسيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري

«عملته من وراه».. غادة إبراهيم: جوزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الإمبراطور

البابا تواضروس الثاني يعلن توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ