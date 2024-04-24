خالد عاصم: منتخب مصر للفروسية مميز للغاية عالميا

تحدث المهندس خالد عاصم الفارس بمنتخب مصر للفروسية سابقاً الفروسية في مصر ومستقبلها.

وقال خالد عاصم خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور” أن الدولة المصرية متميزة عالميا في الفروسية وتحتاج فقط الى بعض التطوير البسيط.

وتابع فارس منتخب مصر السابق للفروسية قائلا:" الفرسان المصريون متميزون للغاية وقادرون على التباري وخوض البطولات داخل مصر وخارجها".

وتابع المهندس خالد عاصم:"التطور الذي يحدث مؤخرا يثقل مهارة الفرسان المصريين ومنتخب مصر في الفروسية سيشارك في بطولة ألمانيا للفروسية عام 2026".

البطولة العربية العسكرية للفروسية

وانطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.