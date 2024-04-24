النشرة الدينية.. الطرق الصوفية تحتفي بالمولد الرجبي لشيخ العرب.. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل أذهان الكثير منهم، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.