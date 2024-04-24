النشرة الدينية.. الطرق الصوفية تحتفي بالمولد الرجبي لشيخ العرب.. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل أذهان الكثير منهم، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.
الطرق الصوفية تحتفي بالمولد الرجبي لشيخ العرب السيد البدوي
أفضل وقت لصلاة الاستخارة.. العلامات التي تظهر بعدها واحذر أداءها بهذا الموعد
دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج
حكم الدعاء لغير المسلم بقول الله يرحمه.. خالد الجندي يجيب بالأدلة
دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى